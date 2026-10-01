Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren aynı yönlerden ve aynı kuvvetle fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor. Bu bölgedeki fırtınanın ise cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR DENİZ TRAFİĞİNİ AKSATTI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu; İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki gemiler ise ilerlemekte güçlük çekti. Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör