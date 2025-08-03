Batıda yağış doğuda kavurucu sıcak olacak

urt genelinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, yağışların ardından iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinde seyretti. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, yurdun kuzeyi, güneyi ve batı kesimlerinde yeni haftada yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yurdun doğusunda ise sıcak hava bunaltmaya devam edecek. Sıcaklık, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinde, doğuda mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bugün İstanbul'da hava az bulutlu, sıcaklık ise 32 derece civarında. Yarın ise parçalı bulutlu bir hava olacak ve sıcaklık 31 derece.