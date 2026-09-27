Batman Çayı’nda kaybolmuştu! 14 yaşındaki Tuba’dan acı haber geldi

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi dalgıçları, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çay kenarında güvenlik önlemi alırken ekipler, gün boyu su altında ve yüzeyde arama çalışması yürüttü. Bu sabah devam eden aramalarda Tuba Dursun'un cansız bedenine, suya düştüğü yerin birkaç metre ilerisinde ulaşıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör