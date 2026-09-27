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Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:41

Batman Çayı'nda kaybolmuştu! 14 yaşındaki Tuba'dan acı haber geldi

Batman Çayı'nda su kenarındayken dengesini kaybederek akıntıya kapılan 14 yaşındaki Tuba Dursun'dan acı haber geldi. AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin gün boyu sürdürdüğü çalışmaların ardından Dursun'un cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA Yaşam
Batman Çayı’nda kaybolmuştu! 14 yaşındaki Tuba’dan acı haber geldi
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Dün Batman merkeze yakın Batman Çayı yatağında olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kenarında bulunan iki kız çocuğundan Tuba Dursun, dengesini kaybederek çaya düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi dalgıçları, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çay kenarında güvenlik önlemi alırken ekipler, gün boyu su altında ve yüzeyde arama çalışması yürüttü. Bu sabah devam eden aramalarda Tuba Dursun'un cansız bedenine, suya düştüğü yerin birkaç metre ilerisinde ulaşıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

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Batman Çayı'nda kaybolmuştu! 14 yaşındaki Tuba'dan acı haber geldi
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