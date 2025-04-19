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Giriş Tarihi: 19.4.2025 13:21 Son Güncelleme: 19.4.2025 13:22

Batman - Kozluk karayolunda TIR kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da seyir halinde iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 İran vatandaşı hayatını kaybederken 1 kişi işe yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman - Kozluk karayolunda TIR kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Batman - Kozluk karayolu Samanyolu Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 40 yaşındaki İran vatandaşı hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan 40 yaşındaki İran uyruklu S.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

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Batman - Kozluk karayolunda TIR kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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