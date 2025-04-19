Batman - Kozluk karayolunda TIR kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Batman - Kozluk karayolu Samanyolu Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 40 yaşındaki İran vatandaşı hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan 40 yaşındaki İran uyruklu S.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.