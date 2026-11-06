Batman merkezli 10 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 4 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

4 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları doğrultusunda yürütülen titiz incelemelerde, şüphelilere ait banka ve ödeme hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para transferi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu meblağın, yasa dışı bahis sitelerine aktarılan paraların nakline aracılık edilmesi ve suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanıldığı belirlendi.