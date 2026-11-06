Batman merkezli 10 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 4 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve kumar ağına yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
4 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
MASAK raporları doğrultusunda yürütülen titiz incelemelerde, şüphelilere ait banka ve ödeme hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para transferi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu meblağın, yasa dışı bahis sitelerine aktarılan paraların nakline aracılık edilmesi ve suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanıldığı belirlendi.
25 TUTUKLAMA
Operasyonlarda 33 şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.