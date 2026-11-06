Haberler Yaşam Haberleri Batman merkezli 10 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 4 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
Giriş Tarihi: 06.11.2026 12:23

Batman merkezli 10 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 4 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı. Operasyonda 3 milyar 950 milyonluk para transferi tespit edildi. İşte dev operasyonun detayları...

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve kumar ağına yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

4 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları doğrultusunda yürütülen titiz incelemelerde, şüphelilere ait banka ve ödeme hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para transferi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu meblağın, yasa dışı bahis sitelerine aktarılan paraların nakline aracılık edilmesi ve suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanıldığı belirlendi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu 26 hesap kullanıcısı ve toplam 36 şüpheliye yönelik, Batman merkezli 10 ilde 4 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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25 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 33 şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

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Batman merkezli 10 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 4 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
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