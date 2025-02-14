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Giriş Tarihi: 14.2.2025 16:29

Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt'un gizemli ölümü: Boynundaki ip izleri dikkat çekti!

Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye getirildi. Boynunda ip izlerine rastlanan Bozkurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Batman’da 12 yaşındaki Esra Bozkurt’un gizemli ölümü: Boynundaki ip izleri dikkat çekti!

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt, burada hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi. 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt'un gizemli ölümü: Boynundaki ip izleri dikkat çekti!
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