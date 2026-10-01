Batman’da acı olay! Balkon yıkarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Olay, Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. 53 yaşındaki Nezahat Yavuz evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yavuz'u fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

PRİZDEKİ ELEKTRİK KAÇAĞINA SUYUN TEMAS ETTİĞİ İDDİASI

Olayın, balkonda bulunan bir prizdeki elektrik kaçağına suyun temas etmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Olayın kesin nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nezahat Yavuz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın meydana geliş şekline ilişkin araştırma sürüyor.