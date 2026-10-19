Batman’da dev uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüphelinin torbacılık yöntemiyle, 6 şüphelinin ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Toplam 26 şüpheliye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 44 ara yakalama gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Ara yakalamalarda 458,6 gram sentetik kannabinoid, 21,4 gram metamfetamin, 15,9 gram eroin, 7 kilo 401 gram skunk ve 24 kilo 602 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 34 bin 380 TL nakit para bulundu.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen planlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.