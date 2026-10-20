Batman’da maskeli haraç çetesine şafak operasyonu: 610 saatlik kamera kaydı incelendi!

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 6 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız Rusya menşeli tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 67 kartuş ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A., S.K., M.M.A. ve D.B. isimli 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör