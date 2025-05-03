Batman’da rafting heyecanı

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen bahar şenliğinde rafting heyecanı yaşandı. Kozluk Kaymakamlığı ve Kozluk Belediyesi işbirliğiyle Alıçlı mesire alanında bahar şenliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında halk oyunları oynandı, müzik öğretmenleri konser verdi, geleneksel çocuk oyunları yarışmaları yapıldı. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlar yöresel lezzetlerden tatma imkânı buldu. Etkinlikte, Garzan Çayı'nda Vali Ekrem Canalp'in de katılımıyla rafting yapıldı. 3 botta 20 kişinin katıldığı rafting turu yaklaşık 5 kilometre sürdü. Vali Canalp, rafting sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Garzan Çayı'nda rafting yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.