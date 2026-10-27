Batman’da sahte trafik kazalarıyla sigorta vurgunu operasyonu! Araçları çarpışmış gibi gösterdiler: 43 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

OTO TAMİRCİLERİ, SİGORTA EKSPERLERİ VE ARAÇLARINI KULLANDIRANLAR

Soruşturmada, Batman'da 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği tespit edildi. Kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. İncelemelerde, bazı tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildi. Ortaya Çıkan kaza görüntülerinde fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edildi.

MASAK VE HTS VERİLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı işlemi tamamlanırken, 17 şüpheli hakkında ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BAKAN GÜRLEK: "TİCARİ HAYATI SUİSTİMAL EDEREK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN SUÇ YAPILANMALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!"

Sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde eden yasa dışı suç örgütlerine ilişkin ilk duyuruyu geçtiğimiz hafta yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Operasyonların Adana ayağında incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını duyuran Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından 20 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendiğini belirtmişti. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir!" dedi.