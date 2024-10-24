Batman’daki vahşeti İstanbul Adli Tıp aydınlatacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde direkte asılı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayata döndürülen ancak konuşma yetisini kaybederek yatağa bağımlı kalan 8 yaşındaki Şeyma S.'nin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkınca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Bunun üzerine yeniden açılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından verilen iki ayrı rapor üzerindeki çelişkilerin giderilmesi için dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu kurumdan çıkacak karar belirleyici olacak.Ayrıca Batman bora Başkanlığı'nın da dosyayla yakından ilgilendiği öğrenildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeyma S.'nin, bakanlık gözetimine alınarak, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye nakledildiğini açıkladı. Diyarbakır Adli tıp kurumu tarafından hazırlanan ilk raporda, küçük kızın, biri çocuk 3 erkeğin istismarına uğradığı belirtilirken, daha sonra hazırlanan ikinci raporda genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığı öne sürülerek, herhangi bir istismara rastlanmadığı iddia edilmişti.