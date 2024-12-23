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Giriş Tarihi: 23.12.2024 22:02

Baygın halde bulduğu eşi hastanede hayatını kaybetti: Vücudunda darp izleri bulununca işin rengi değişti!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen sır olayda evinde baygın halde bulunan 33 yaşındaki Gonca Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine kocası T.Ö. (40) gözaltına alındı.

DHA
Baygın halde bulduğu eşi hastanede hayatını kaybetti: Vücudunda darp izleri bulununca işin rengi değişti!

Esrarengiz olay, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşandı. İddiaya göre sabah uyanan T.Ö., eşi Gonca Özdemir'i uyandırmak istedi. Ancak Gonca Özdemir'in baygın ve hareketsiz halde olduğunu görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda darp benzeri izlere rastlanan Gonca Özdemir'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Otopsi işleminin ardından kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eşi T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baygın halde bulduğu eşi hastanede hayatını kaybetti: Vücudunda darp izleri bulununca işin rengi değişti!
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