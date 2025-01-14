Bayrak değiştirmek için zirveye tırmanan dağcı çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş!

Türkiye'nin önde gelen dağcılarından Fehmi Efe, 6 Ocak Pazartesi akşamı Finike'deki evinde aracı ile hareket etti. Salı günü akşamı kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla jandarma ekipleri aranma başlattı. Bölgenin en yüksek dağı olan 3086 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi adı verilen dağın zirvesindeki Türk Bayrağı'nı yenilemek amacıyla off-road aracıyla Elmalı ilçesine gelen Efe'nin, aracını Kızlar Sivrisi'nin park alanına bıraktığı ve yanındaki Türk Bayrağı ile birlikte tek başına zirveye tırmanışa geçtiği belirendi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Gelişmelerin ardından Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma ekipleri 8 Ocak gecesi Fehmi Efe'nin telefonundan uçurum bölgesinde sinyal aldı. Gelişmelerin ardından çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Fehmi Efe'nin arama kurtarma çalışması 8 Ocak tarihinde sonuç alınamadı. 9 Ocak sabah saatlerinde yeniden jandarma ve AFAD ekipleri, çetin kış şartlarına ve sarp araziye rağmen arama çalışmalarını sürdürdü. Ekipler öğleye saatlerinde Fehmi Efe'nin uçurumdaki cansız bedenine ulaştı.

CENAZESİ HELİKOPTER İLE ALINDI

Çığ tehlikesi nedeni ile Fehmi Efe'nin cansız bedeni karadan alınması imkansız olduğu belirlendi. 10 Ocak tarihinde helikopter yardımı ile Efe'nin canız bedeni zorlu çalışmanın ardından yukarı çekildi. Helikopter ile Elmalı ilçesine getirildi. Kara yolu ile cenaze Finike ilçesine getirildi. Ailesi, yakınları ve dağcı arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ

Ekipler, Fehmi Efe'nin çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. 3086 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'nın zirvesine metreler kala çığın düştüğünü belirten ekipler, "İkinci bir çığ tehlikesi nedeni ile cenazenin helikopter ile alındığına dikkat çekti.

Arkadaşları Fehmi Efe'nin Kızlar Sivrisi Dağı'ndaki yıpranan Türk Bayrağı'nın en zor şartlarda bile ölümü göze alıp zirveye çıkarak yıllardır düzenli olarak değiştirdiği kaydetti.