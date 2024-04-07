Bayram bereketiyle geldi

Türkiye çarşamba günü Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çarşıda pazarda esnafta bayramın bereketiyle birlikte geldiğini hissetmek mümkün. İstanbul Eminönü'nde dün alışveriş yapanlar nedeniyle iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosfer vardı. Tarihi Yarımada'da kuruyemişçilerin önünde uzun kuyruklar oluştu.Deprem felaketini en ağır yaşayan kentlerden biri olan Hatay'ın ünlü Uzun Çarşı'sında da herşeye rağmen yüzler bayram coşkusuyla güldü. Hatay usülü acılı ekmek ve kömbeye ilgi büyüktü.Bartın'ın coğrafi işaretli ve sadece "Beyaz Baklava"sı için de sipariş yoğunluğu yaşıyor. Odun ateşinde 4-5 saatte pişirilerek dini bayram ve özel günlerde yapılan bu baklavayı, günümüzde ise birkaç imalatçı yaşatmaya çalışıyor. Beyaz baklavanın üçüncü kuşak üreticisi olan Melih Sarı "Babaannem Hatice Sarı, genç kızlığından itibaren, evlerinin bahçesinde baklava yaparmış" diyor. Gaziantep'te de kadınların yüzlerce yıllık bayram geleneği olan köy kahkeleri yapıldı.Bayram öncesinde yoğunluk yaşayan esnaflardan biri de berberler. Vatandaşlar saç ve sakal kesimi, yıkama, yüz maskesi, saç bakım maskesi gibi işlemler yaptırarak bayrama bakımlı girmeye hazırlanıyor. Kuaför Fırat Avci müşterilerini son güne kalmamaları konusunda uyarıyor.Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu da devam ediyor. Firmalar sürekli ek seferler düzenliyor. Bayram tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu görülüyor.Van'da kadın jandarmalar denetim ve bilgilendirme çalışmaları sırasında sürücü ve yolculara şeker ikram etti.