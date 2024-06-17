"Bayram, dayanışma kültürünün devamı için fırsat"

Manchester Üniversitesi'nde Araştırmacı olarak görev yapan Tuğba Aydın Öztürk; "Bayramlar gelenek aktarımı ve kültürel belleğin tutkalı görevi görür. Aile, akraba, yakın ve uzak çevre ile görüşmek ve hal hatır sormak için bir vesile olur. Dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden farklı dini ve milli bayramlar var. Ama hepsi özünde bir araya gelmek, birlik duygusunu güçlendirmek ve sağlıklı toplum yapısını devam ettirmek üzerine inşa edilmiştir." dedi.

Öztürk; "Küslerin barışması, büyüklerin ziyaret edilmesi, küçüklere şeker ya da harçlık verilmesi aslında ilişkileri güçlendiren ritüeller. Ayrıca özellikle Kurban Bayramı, dayanışma kültürünün devamı ve sosyal adalet için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bayramlar yardımlaşma, paylaşma, hoşgörü ve empati duygularının daha yoğun hissedildiği günler. Resmi tatil olması sebebiyle de herkes için bir yenilenme ve tazelenme zamanı bir yandan. Modern dönemde bayram kutlama pratiklerinde değişiklikler yaşansa bile, özünde bu duygular bizlere aktarıldı ve gelecek nesillere de aktarılmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.