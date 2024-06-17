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Giriş Tarihi: 17.6.2024 20:01 Son Güncelleme: 17.6.2024 20:02

"Bayram, dayanışma kültürünün devamı için fırsat"

Kurban Bayramı'nın sevincini ve manevi ikliminin getirdiği heyecanı yaşıyoruz. Sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, büyüklerimizi ziyaret edip gönüllerini hoş tuttuğumuz, aramızdan ayrılanları hatırladığımız, tatlı yiyip tatlı konuştuğumuz, toplumumuzun önemli bir değeri olan bir bayrama daha ulaştık. Birlik beraberliğin sembollerinden biri olan Kurban Bayramı münasebetiyle SABAH’a konuşan Sosyolog Dr. Tuğba Aydın Öztürk, bayramların toplumsal bağları güçlendirme açısından birleştirici gücünü anlattı.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Bayram, dayanışma kültürünün devamı için fırsat

Manchester Üniversitesi'nde Araştırmacı olarak görev yapan Tuğba Aydın Öztürk; "Bayramlar gelenek aktarımı ve kültürel belleğin tutkalı görevi görür. Aile, akraba, yakın ve uzak çevre ile görüşmek ve hal hatır sormak için bir vesile olur. Dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden farklı dini ve milli bayramlar var. Ama hepsi özünde bir araya gelmek, birlik duygusunu güçlendirmek ve sağlıklı toplum yapısını devam ettirmek üzerine inşa edilmiştir." dedi.

Öztürk; "Küslerin barışması, büyüklerin ziyaret edilmesi, küçüklere şeker ya da harçlık verilmesi aslında ilişkileri güçlendiren ritüeller. Ayrıca özellikle Kurban Bayramı, dayanışma kültürünün devamı ve sosyal adalet için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bayramlar yardımlaşma, paylaşma, hoşgörü ve empati duygularının daha yoğun hissedildiği günler. Resmi tatil olması sebebiyle de herkes için bir yenilenme ve tazelenme zamanı bir yandan. Modern dönemde bayram kutlama pratiklerinde değişiklikler yaşansa bile, özünde bu duygular bizlere aktarıldı ve gelecek nesillere de aktarılmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

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"Bayram, dayanışma kültürünün devamı için fırsat"
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