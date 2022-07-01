Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Gelen son dakika bilgisi ile ödeme tarihleri belli olan emekli ikramiyesi sorgulanmaya başladı. Emekliler soruyor: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zamlı mı ödenecek? Geçtiğimiz bayram bin 100 TL miktarında yatan ikramiye yeniden araştırma konusu. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2022…