BAYRAM NAMAZI KILINIŞI ADIM ADIM: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve duası

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. 81 ilde milyonlarca Müslüman yarın sabah günün ilk ışıklarında bayram namazı kılmak için camilerin yolunu tutacak. Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala bilgilerini tazelemek isteyen on binlerce Müslüman, 'Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mı' sorularına yanıt aramaya başladı. Bayram namazı kılınışına ilişkin bilgiler Diyanet tarafından bayram namazı öncesi paylaşıldı. İşte 2024 Diyanet ile Ramazan Bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar.
BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.
1. Rekat
• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.