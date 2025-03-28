Bayram şekerlerimiz bile devletten

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerine Osmaniye'nin Kazmaca Köyücü Nergizlik Mahallesi'ndeki iki katlı evleri ağır hasar alan ve yıkılan Lök ailesi çekilen kura ile köylerinde yeni evlerine kavuştu. Hiç zaman kaybetmeyen aile hemen evlerine taşındı. 5 çocuk 2 torun sahibi Elife Lök, yeni evinde başta çocukları ve torunları ile birlikte misafirlerini karşılayacağının heyecanını yaşıyor. Bir yandan bahçesindeki zeytin fidanlarını sulayan diğer yandan bayram temizliği yapan Elife Lök, "Depremden sonra zor günler geçirdik. Bir süre çadırda ve yakınlarımızın yanında kaldık. Daha sonra kurada ev çıktı. Hemen evimize taşındık. Bayram temizliğini büyük bir keyifle yaptım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Elife Lök, "Eğer Cumhurbaşkanımız başımızda olmasaydı biz bu evlere kavuşamazdık. Depremden sonra devletimiz hiçbir zaman elini üzerimizden çekmedi. Sosyal marketten yararlandık. Kızılay her türlü desteği verdi ve vermeye devam ediyor. Kızılay her ay maddi yardımda bulunuyor. İki gün önce gönderilen yardımla bayram şekeri, kolonya ve pazar alışverişimi yaptım. Devletimden Allah razı olsun" diye konuştu.

'YER YATAĞI YAPMIYORUM'

Elife Lök sözlerini şöyle tamamladı: "Evimizi gerçekten çok güzel yapmışlar. Böyle bir yuvayı yaptırmayı bırakın hayal bile edemezken, devletimiz bize bu evi verdi. Bu evin en güzel yani 3+1 odalı olması. Her gece yer yatağı yapıp sabah topluyordum. İçimden, 'Acaba bir gün bizim de normal bazalı bir yatağımız olur mu?' diye kendi kendime soruyordum. Uykusu gelen çocuklarım, misafirlerin gitmesini bekliyordu. Ama şimdi yorulan herkes odasına çekiliyor" dedi.