Bayram tatili 9 gün mü olacak, hangi güne denk geliyor? 2022 Kurban bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor, birleşecek mi?

"Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu ve özel sektör çalışanları bu haberi bekliyor! Bayram tatili açıklaması ile netleşecek Kurban Bayramı tatili 2022 için geri sayım başladı. Temmuzun başında idrak edilecek Kurban Bayramı ardından 15 Temmuz resmi tatili var. Peki, 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, birleşecek mi? İşte cevaplar…
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılın ikinci bayram tatili 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlıyor. Birçok çalışan için zaten hafta sonu tatili olacak.
9 Temmuz 2022 Kurban bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 12 Temmuz Salı olacak. Bayram toplamda 4 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 4,5 gün olacak.
Arife ve bayram günleri şöyle:
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Ancak hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günleri bu tatil ile birleşebilir ve tatil 9 güne uzayabilir.
Henüz resmi bir bayram tatili açıklaması gelmedi. 9 gün olmaması durumunda birçok çalışan yıllık izinlerine başvuracak.