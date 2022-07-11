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Giriş Tarihi: 11.7.2022 19:30

Bayram tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürüyor?

Kurban Bayramı tatili devam ederken, en çok araştırma yapılan konular arasında, Kurban Bayramı tatili süresi yer alıyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz tarihinde başladı. Peki, Bayram tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürüyor? İşte bayram tatili süresi

Bayram tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürüyor?

Kurban Bayramı tatili devam ederken, milyonlarca müslüman kurban kesme ibadetlerini yerine getirdi. 9 gün sürecek olan bayram tatilinin ne zaman sona ereceği ise merak konusu oluyor. Peki, Bayram tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürüyor?

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edildi, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün olacak. Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin kapsamına alınacak açıklamasında bulundu.

Kamu çalışanları bayramda 9 günlük tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapacak.

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Bayram tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürüyor?
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