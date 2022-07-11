Kurban Bayramı tatili devam ederken, milyonlarca müslüman kurban kesme ibadetlerini yerine getirdi. 9 gün sürecek olan bayram tatilinin ne zaman sona ereceği ise merak konusu oluyor. Peki, Bayram tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürüyor?