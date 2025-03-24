Bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri ve Arefe Günü için geri sayım!

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Yılın ilk bayram günlerini yaşayacak İslam alemi bu özel günleri hem sevdiklerini ziyaret etmek hem de tatil yapmak için kullanacak. Tarihler şimdiden ajandalarda yerini aldı. Peki, bayram tatili kaç gün, arefe günü ne zaman, resmi tatil mi?