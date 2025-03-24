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Giriş Tarihi: 24.3.2025 08:10

Bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri ve Arefe Günü için geri sayım!

Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Diyanet takvimi üzerinden kontrol edilen tarihlere göre 3 gün süren bayram arifesiyle birlikte yarım gün daha resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Şimdiden planlarını çıkaran öğrenciler, veliler ve çalışanlar için tatilin hangi günlere denk geldiği oldukça önemli. Peki; bayram tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor, arefe günü ne zaman? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...

Bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri ve Arefe Günü için geri sayım!

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Yılın ilk bayram günlerini yaşayacak İslam alemi bu özel günleri hem sevdiklerini ziyaret etmek hem de tatil yapmak için kullanacak. Tarihler şimdiden ajandalarda yerini aldı. Peki, bayram tatili kaç gün, arefe günü ne zaman, resmi tatil mi?

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 3, Kurban Bayramı 4 gün olarak idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre tespit edilen Ramazan Bayramı tarihleri bu yıl şöyle:

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili resmiyette şöyle değerlendiriliyor: Arefe günü yarım gün resmi tatil olurken Ramazan Bayramı ise 3 gün boyunca tatil kapsamında yer alıyor.

Buna göre 3,5 gün tatil olacak. Zaman zaman hafta sonu ile birleştirilen bayram günleri bu kez pazar gününden başladığı için gündemde tatil uzatma gibi bir çalışma bulunmuyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIYOR!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bayram ikramiyelerini 24 Mart itibarıyla yatırmaya başlayacaklarını duyurdu.

Emekli maaşı ödeme günü 17,18,19 olanlar 24 Mart,

Emekli maaşı ödeme günü 20,21,22 olanlar 25 Mart,

Emekli maaşı ödeme günü 23,24,25,26 olanlar 26 Mart,

Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar 27 Mart,

Emekli Sandığı (4c) kasamında aylık alanlar Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alacak.

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

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Bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri ve Arefe Günü için geri sayım!
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