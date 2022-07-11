Bayram tatili ne zaman bitiyor, mesai ne zaman başlayacak? İşte Kurban Bayramı tatil süresi

Kurban Bayramı tatili bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 9 güne bağlanmıştı. Mesaiye 8 Temmuz arefe günü öğleden sonra ara veren birçok kurumda çalışanlar tatile çıktı. Şimdilerde ise "Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Binlerce kişi bayram sevincinin yanında 9 günlük tatil sevincini de yaşıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz 2021'e 4. günü ise 12 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.
8 Temmuz (Cuma) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil oldu. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.
Merak edilen bir diğer soru ise, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiği. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.
Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.
İslam alemi kurban bayramı tatili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 8 Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri şöyle;
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz 2022'ye 4. günü ise 12 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.