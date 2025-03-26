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Giriş Tarihi: 26.3.2025 16:16 Son Güncelleme: 26.3.2025 16:16

Bayram tatili yolunda kaza! Kastamonu’da araç şarampole yuvarlandı!

İstanbul’dan Ramazan bayramı için Sinop’a giden vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, Kastamonu’da şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. İşte haberin detayları...

İHA
Bayram tatili yolunda kaza! Kastamonu’da araç şarampole yuvarlandı!
Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu Avlağıçayır köyü mevkiinde yaşandı. Dursun B. (71) idaresindeki 57 DA 731 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak toprak yığınına çarpıp şarampolde takla attı. Kazada taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlara takılarak durabildi. Kazada araç sürücüsü ile Melek Ş. (83) ve Vasfiye B. (70) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak Yaralılardan Melek Ş. ile Vasfiye B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Araçta bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı için İstanbul'dan Sinop'un Boyabat ilçesine gitmek için seyir halinde oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı...

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Bayram tatili yolunda kaza! Kastamonu’da araç şarampole yuvarlandı!
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