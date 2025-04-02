Bayram tatilinde acı bilanço: 34 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 4'üncü günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1165 vatandaşımız ise yaralandı. Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

'495 BİN 753 ARAÇ DENETLENDİ'

Ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4'üncü günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce; 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.