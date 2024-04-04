Bayram tatilinde rota Trakya

Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmasının yanında Roma ve Bizans medeniyetlerine de ev sahipliği yapan Edirne, camileri, köprüleri ve hamamlarıyla medeniyetlerin izlerini taşıyor. Özellikle Selimiye Camisi, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Gastronomi açısından da lezzet şöleni sunan Edirne, tava ciğeri, badem ezmesi ve Kavala kurabiyesiyle damakları tatlandırıyor. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentin zengin kültürel mirası, doğası ve gastronomisiyle turistlerin ilgi odağı olduğunu söyledi. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kentin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Bacıoğlu, "Çok büyük bir nüfusa sahip olan İstanbul olmak üzere çevre illerden hem bireysel olarak hem de tur şirketleri aracılığıyla binlerce turist Trakya'ya gelecek.Turistler turlarına Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarından başlayıp, Edirne'de tarihi yerleri görüp yöresel lezzetleri tadabilirler. Daha sonra güneye doğru ilerleyip Ege ve Marmara kıyılarını gezip Tekirdağ'da ziyaretlerini tamamlayabilirler. Trakya'ya gelenlerin 3 denizi ve 3 şehri görüp, çok güzel vakit geçireceklerini umuyorum" dedi. İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Kırklareli eko turizmi, mağaracılık ve sportif amaçlı turizm faaliyetleri, Mimar Sinan rotası ve coğrafi işaretli ürünleriyle dikkat çekiyor. Geç Roma Dönemi'ne ait Trakya'nın tek antik tiyatrosunun bulunduğu "sakin şehir" Vize'nin tarihi yapıları da ilgi görüyor. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanları da içinde barındırdığı göller, endemik bitki çeşitleri ve yaban hayatı ile görülmeye değer. Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa da kentte gezilebilecek yerler arasında bulunuyor. Kırklareli, coğrafi işaretli kıvırcık kuzusundan elde edilen köftesi, üzümden yapılan hardaliyesi, meşe balı, peyniri, manda yoğurdu gibi ürünleriyle de ön plana çıkıyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'ın, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla bayram tatilinde yerli ve yabancı konuklarını beklediğini söyledi. Hacıoğlu, Tekirdağ'ın doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmi imkanı sunduğunu belirtti. Tatilcilerin en çok tercih ettiği illerden birinin Tekirdağ olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Tekirdağ, İstanbul'a yakın olması avantajıyla birçok turizm algoritmasıyla insanların ilgisini çekiyor" dedi. AA