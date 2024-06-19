Bayramda 6’sı çocuk 8 kişi boğuldu

Bayram tatilinin ilk günlerinde Adıyaman, Şanlıurfa, Çorum, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Düzce'de serinlemek için deniz, göl ve sulama kanalına giren 6'sı çocuk 8 kişi boğuldu.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın birinci gününde kaybolan 11 yaşındaki Mustafa Buğday'ın cesedi gölette bulundu.Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Taşkuyu köyünde yaşayan Mustafa Dağ (14), serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Halil el Hüseyin, ailesiyle birlikte piknik yapmak için geldiği İznik'te, serinlemek için girdiği sulama göletinde boğularak yaşamını yitirdi.İstanbul Şile'deki Sofular Plajı'nda denize giren Kerem İmre (16) ve Yusuf Jamalov (17) boğuldu. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde kaybolan İbrahim K. (16) boğuldu./ SABAH