Bayramda AVM’ler açık mı, alışveriş merkezleri kapalı mı? 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri

Ramazan Bayramı tarihlerinde alışveriş yapmak isteyenler AVM'ler açık mı sorusunu gündeme getirdi. Bazı meslek gruplarının izinli olması sebebiyle tüm alanlarda sorgulamalar sürüyor. AVM çalışma saatleri de bu noktada araştırılıyor. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte, detaylar...
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI?
Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında AVM'lerin bayram tarihleri boyunca normal çalışma düzenlerine devam ettiği görülüyor. Ancak alışveriş merkezi özelinde değişiklik gösterebilecek bu durum kapsamında bazı AVM'lerin bayramın ilk günü geç açıldığı da biliniyor.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı