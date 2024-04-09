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Giriş Tarihi: 9.4.2024 10:43

Bayramda AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri kapalı mı? 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Tatilin kalan günlerini değerlendirecek, hediye alacak veya eğlence alanlarından yararlanmak isteyenler bayramda AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Bayramın 1. gününden başlayarak AVM çalışma saatleri kontrol ediliyor. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, ayrıntılar...

Bayramda AVM’ler açık mı, alışveriş merkezleri kapalı mı? 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri

Ramazan Bayramı tarihlerinde alışveriş yapmak isteyenler AVM'ler açık mı sorusunu gündeme getirdi. Bazı meslek gruplarının izinli olması sebebiyle tüm alanlarda sorgulamalar sürüyor. AVM çalışma saatleri de bu noktada araştırılıyor. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte, detaylar...

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI?

Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında AVM'lerin bayram tarihleri boyunca normal çalışma düzenlerine devam ettiği görülüyor. Ancak alışveriş merkezi özelinde değişiklik gösterebilecek bu durum kapsamında bazı AVM'lerin bayramın ilk günü geç açıldığı da biliniyor.

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

AVM'ler genellikle saat 10.00 itibarıyla açılıyor ve saat 22.00 itibarıyla kapanıyor. Bayramın 1. günü bazı AVM'lerin 12.00-13.00 saatleri arasında açılması da ihtimaller arasında.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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Bayramda AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri kapalı mı? 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri
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