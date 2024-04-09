Bayramda AVM’ler açık mı, alışveriş merkezleri kapalı mı? 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri

Ramazan Bayramı tarihlerinde alışveriş yapmak isteyenler AVM'ler açık mı sorusunu gündeme getirdi. Bazı meslek gruplarının izinli olması sebebiyle tüm alanlarda sorgulamalar sürüyor. AVM çalışma saatleri de bu noktada araştırılıyor. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte, detaylar...