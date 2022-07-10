Haberler Yaşam Haberleri Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı'nda bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte AVM çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 10.7.2022 09:17 Son Güncelleme: 10.7.2022 09:17

Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı'nda bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte AVM çalışma saatleri!

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, dün itibarıyla başladı ve 12 Temmuz’da sona erecek. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda resmi kurumların kapalı olduğu bilinirken AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. AVM'lerde işi olanlar ya da bayramda AVM gezisi yapmak isteyen vatandaşlar, ''Bayramda AVM'ler açık mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? İşte 2022 Kurban Bayramı AVM çalışma saatleri

Bayramda AVM’ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı’nda bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? İşte AVM çalışma saatleri!

Kurban Bayramı'nın ilk günü bugün idrak ediliyor. Bayramın ilk gününü alışveriş yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, AVM çalışma saatlerini sorguluyor. Bu kapsamda ''Bayramda AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, saat 12.00'de açılmıştı. Peki, Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılıyor? İşte, 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda AVM çalışma saatleri!

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

İslam aleminin mübarek bayramlarından biri olan Kurban Bayramı geldi çattı. Bazı vatandaşlar, bayram tatilini memleketinde değerlendirmeyi tercih ederken bazı kişiler ise yaşadığı şehirde geçiriyor. Bayramda alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapmak, yemek yemek ve aileleriyle vakit geçirmek isteyenler AVM çalışma saatlerini sorguluyor. İşte ''Bayramda AVM'ler açık mı?'' sorusunun yanıtı!

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Resmi kurumların kapalı olacağı Kurban Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, öğleden sonra hizmet vermeye başlamıştı. Fakat bu sene AVM'lerin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

AVM'lerin bayramın birinci günü saat 14.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı düşünülüyor. AVM'ler bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı öngörülüyor.

Bayram süresince gerçekleştireceğiniz AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

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Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı'nda bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte AVM çalışma saatleri!
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