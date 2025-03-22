Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 30 Mart -1 Nisan il il hava durumu!

Bayram öncesi seyahat hazırlıkları sürerken, hava durumu vatandaşların gündeminde. Meteoroloji'den gelen açıklamayla birlikte, 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yurtta beklenen hava durumu belli oldu. Peki, bayramda yağış var mı, hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte il il bayram hava durumu raporu…
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Uzun vadeli tahminlere göre, Mart ayının son günlerinde Türkiye genelinde bahar havası hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel yağışlar görülebilir.
Marmara Bölgesi'nde yer alan, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi illerde sıcaklıklar 15-20°C arasında olacak. Hafif rüzgarlar ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.
Ege Bölgesi: İzmir, Aydın ve Muğla çevresinde sıcaklık 18-24°C civarında seyredecek. Özellikle kıyı bölgelerinde güneşli bir hava hakim olacak.
Akdeniz Bölgesi: Antalya, Mersin ve Adana'da sıcaklık 20-25°C seviyelerine ulaşabilir. Genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya ve Kayseri'de sıcaklık 12-18°C arasında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir.
Karadeniz Bölgesi: Trabzon, Samsun ve Rize gibi illerde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 10-16°C arasında değişecek.
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Van ve Kars çevresinde geceleri soğuk geçebilir. Gün içinde sıcaklık 5-12°C arasında olacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcaklık 18-24°C seviyelerinde olacak. Açık ve güneşli hava hakim olacak.