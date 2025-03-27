Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Buz gibi hava ve sağanak yağış...

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.