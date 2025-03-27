Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Buz gibi hava ve sağanak yağış...

Bayram tatilinde hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan uyarılar...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE UYARI GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yurt genelinde etkili olacak sağanak yağışla ilgili bölge bölge uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik de arife gününden itibaren 3 büyükşehirde etkili olacak hava durumunu paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.
Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.
Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı.
Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade eden Çelik, "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var." ifadelerini kullandı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.
Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.
Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildirdi.
Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı bulutlu 29
Antalya: Parçalı bulutlu 24