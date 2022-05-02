Bayramda inci kefali nöbeti

Bayramda avlanma yasağı süren inci kefali için ekipler denetimlerini sürdürüyor. Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ederken, balığın korunması amacıyla da ekipler gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili olmasına rağmen Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda kaçak avcılara karşı denetimler yaptı. Jandarma ile birlikte yapılan denetimlerde av yasağından bugüne kadar yaklaşık 8 bin ton inci kefali ile 10 bin metre uzunluğundaki ağ malzemelerine el konuldu.3 ay süren av yasağının delinmemesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor.