Bayramda kargolar açık mı, tatil mi? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nda kargo şirketleri çalışıyor mu, alım ve teslimat yapıyor mu?

Milyonların heyecanla beklediği Kurban Bayramı, gelip çattı. Bu yıl Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz'la birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Tatil boyunca resmi kurumların kapalı olduğu bilinirken kargoların akıbeti merak ediliyor. Bu kapsamda kargo bekleyen veya kargo teslim edecek olan vatandaşlar, '' Kargolar yarın açık mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nın 3. günü kargolar çalışıyor mu? İşte MNG, PTT, Sürat, Aras, UPS, Yurtiçi kargo çalışma saatleri!
KARGOLAR YARIN AÇIK MI, KAPALI MI? 11 TEMMUZ 2022 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
8 Temmuz arefe günü öğleden sonra kapanan kargolar, Kurban Bayramı süresince yani 9-10-11-12 Temmuz'da kapalı olacak. Kargo şirketleri 13-14 Temmuz'da açık olacak. 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kapalı olacak olan kargo şirketleri 16 Temmuz Cumartesi günü yarım gün çalışacak.
2022 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
2022 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, pazar günleri kapalıdır.
2022 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.