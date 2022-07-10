Bayramda kargolar açık mı, tatil mi? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nda kargo şirketleri çalışıyor mu, alım ve teslimat yapıyor mu?

Milyonların heyecanla beklediği Kurban Bayramı, gelip çattı. Bu yıl Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz'la birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Tatil boyunca resmi kurumların kapalı olduğu bilinirken kargoların akıbeti merak ediliyor. Bu kapsamda kargo bekleyen veya kargo teslim edecek olan vatandaşlar, '' Kargolar yarın açık mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nın 3. günü kargolar çalışıyor mu? İşte MNG, PTT, Sürat, Aras, UPS, Yurtiçi kargo çalışma saatleri!