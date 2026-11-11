Çanakkale’de eski eş dehşeti: Dönerci dükkanında bıçakla saldırdı!

Olay, Bayramiç ilçesinde Aysel Sakaldaş'a ait dönerci dükkanında gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle dükkâna gelen Famettin Uyar, eski eşi Aysel Sakaldaş ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Uyar, yanındaki bıçakla Sakaldaş'a saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Sakaldaş ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Sakaldaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sakaldaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Famettin Uyar ise emniyet güçlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör