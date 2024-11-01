Bayrampaşa Belediyesi’nde 30 yıl sonra grev! CHP yönetiminin sefalet ücret dayatması sonrası grev başladı

Yerel seçimlerde CHP'nin yönetime geldiği Bayrampaşa Belediyesi'nde 30 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Belediye çalışanları, sefalet ücretlerine karşı 1994 yılından sonra ilk kez greve çıktı. CHP'li Hasan Mutlu'nun başkanlığını yaptığı Bayrampaşa Belediyesi'nde işçiler Hizmet-İş İstanbul 13 No'lu Şube'de örgütlü. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine belediye yönetimi adına her CHP'li belediyede olduğu gibi Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEMSEN) katılıyor.

SODEMSEN ile Hizmet-İş arasında yaklaşık 5 aydır süren TİS görüşmelerinde SODEMSEN son teklifini günlük brüt ücretlere yüzde 22 zam olarak yaptı. Bayrampaşa Belediyesinde mevcut günlük brüt ücretler 896 lira seviyesindeyken SODEMSEN'in yüzde 22'lik teklifiyle günlük brüt ücret 1100 liraya çıkıyor. Bu zam teklifiyle ellerine geçecek net ücretin mevcut açlık sınırının biraz üzerinde olacağını söyleyen Bayrampaşa Belediyesi işçileri dün saat 16.30'da greve başladı. Öte yandan işçiler ise belediye yönetiminden yüzde 44 zam istediklerini ancak yüzde 22 zammın dayatıldığını kaydetti.