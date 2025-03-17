Bayrampaşa’da feci kaza! İki otomobil birbirine girdi! O anlar kamerada

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi ile Ata Caddesi kesişiminde meydana geldi. Kamil Caddesi'nde ilerleyen bir otomobile, Ata Caddesi'nden gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki beton saksıya ardından da kaldırımda oturan adama çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen adamın yardımına çevredekiler koştu. Kaldırımda yürüyenler ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksadı.