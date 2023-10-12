Bayrampaşa’da İSPARK otoparkındaki iki araç yandı

Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ın işlettiği otoparkta bulunan midibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler midibüsün arkasında park halinde olan otomobile de sıçradı.

Otopark görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürürken, her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

MİDİBÜS SAHİBİNDEN İHMAL İDDİASI

Yanan midibüsün sahibi Necati Basat, İSPARK yönetimine tepki gösterdi.

Aracın yaklaşık iki yıldır aynı noktada park halinde olduğunu ve İSPARK'a bunun için ücret ödediğini anlatan Basat, ''Burada ihmal var. Bu araca daha önceden de park halindeyken zarar vermişlerdi. Araçtan hırsızlık yapmışlardı ama İSPARK yönetimi bunu hiçbir şekilde karşılamadı. Otopark yetkililerinden zararımın karşılanmasını istedim ama alamadığım için aracı yürütemedim.'' diye konuştu.