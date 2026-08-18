Bayrampaşa’da korkunç kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

'SAĞLIKÇILAR YOLA DÖKÜLDÜ'

Kazaya tanık olan mahalle sakini Murat Şahin, "Ambulans aşağıdan sokağın başından hastayı aldı. Hızlı bir şekilde ana caddeye ulaşmaya çalışıyordu. O sırada ara sokaktan çıkan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağlıkçılar yola döküldü. İlk müdahaleyi ben yapmak zorunda kaldım. Sağlıkçılarımızın durumu inşallah iyidir. Sırtında ve ayağında sıkıntılar vardı. Sedyeye bindirdik gönderdik" dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı

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