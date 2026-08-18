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Giriş Tarihi: 18.08.2026 08:48

Bayrampaşa’da korkunç kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

İstanbul Bayrampaşa’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Feci olayda sağlık görevlisi de dahil yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bayrampaşa’da korkunç kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan 34 BH 5532 plakalı 112 Acil Sağlık ambulansı, sokaktan çıkan 34 KAU 502 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çıktı. Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Bu sırada kazaya karışan ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü.

3 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca meslektaşlarının kaza haberini alan çok sayıda sağlık görevlisinin olay yerine geldiği görüldü. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için olay yerinde önlem aldı. Kazaya karışan ambulans ile otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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'SAĞLIKÇILAR YOLA DÖKÜLDÜ'

Kazaya tanık olan mahalle sakini Murat Şahin, "Ambulans aşağıdan sokağın başından hastayı aldı. Hızlı bir şekilde ana caddeye ulaşmaya çalışıyordu. O sırada ara sokaktan çıkan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağlıkçılar yola döküldü. İlk müdahaleyi ben yapmak zorunda kaldım. Sağlıkçılarımızın durumu inşallah iyidir. Sırtında ve ayağında sıkıntılar vardı. Sedyeye bindirdik gönderdik" dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BAYRAMPAŞA #KAZA

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Bayrampaşa’da korkunç kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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