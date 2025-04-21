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Giriş Tarihi: 21.4.2025 14:50 Son Güncelleme: 21.4.2025 15:30

Bayrampaşa'da korkutan doğal gaz yangını

Bayrampaşa’da doğal gaz kutusunda başlayan yangın büyüyerek bitişiğindeki dükkana sirayet etti. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü. Dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayrampaşa’da korkutan doğal gaz yangını

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın önündeki doğal gaz kutusu henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yangın büyüyerek binanın giriş katında bulunan dükkana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz sızıntısı da olduğu öğrenilen yangına ekipler müdahale ederken çevrede güvenlik önlemleri de alındı. 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu dükkanda da maddi hasar meydana geldi. Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bayrampaşa'da korkutan doğal gaz yangını
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