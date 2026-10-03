Bayrampaşa’da kuyumcuda soygun girişimi! Gerçek altınların yerine sahteleri alıp gitti

Olay, 2 Ekim günü saat 15.25 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Siyah kapüşonlu bir kişi iş yerine girerek elindeki silah benzeri nesneyle çalışanları tehdit etti ve tezgahtaki altınların poşete doldurulmasını istedi. Çalışan, şüpheliyi oyalayarak poşete 20 adet imitasyon altın bilezik koydu. Hazırlanan poşeti şüpheliye veren çalışan, soygun girişimini fark ettirmeden savuşturdu. Şüpheli ise poşeti alarak yaya şekilde olay yerinden kaçtı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelinin N.T. olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışması sonucu N.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

"GERÇEK OLANI ALSAYDI 5 MİLYON LİRA ZARARIMIZ OLACAKTI"

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın, "Olay dün 15.15 sıralarında meydana geldi. Ben o an dükkanda yoktum. Çalışan personelimiz Emir böyle bir olay ile karşılaştı. Tabi biz her zaman diyoruz önceliğiniz can güvenliği. Arkadaşımız orada olaya çok soğukkanlılıkla yanaşıyor. Bizi böyle konular için tedbir amaçlı koyduğumuz demo altınları veriyor. Şahıs da gerçek altınları aldım zannederek oradan uzaklaşıyor. Verdiğimiz altınlar eğer gerçek olsaydı 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı. Ama demo verdiğimiz için bir zararımız olmaz. Polislerle irtibata geçtik. Daha sonra bütün esnaflar kenetlenerek kolluk kuvvetimize yardımcı olduk. Asayiş şubeye özellikle teşekkür ediyoruz. Olaydan 1-2 saat geçmeden şahsı hemen yakaladılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.

Kadir Aydın

"SÜS OLAN BİLEZİKLERİ VERDİM"

Soyguncuyu adeta tuzağa düşüren tezgahtar Emir Gülcemal ise, "Olay 3'ü çeyrek geçe meydana geldi. Kapüşonlu biri içeri geldi. Bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi. Tabi bende soğukkanlı kalmaya çalıştım. Panik yapmamaya çalıştım. Tabi her şeyden önce can güvenliği önemli. Vitrinimizde tuttuğumuz süs bilezikleri vardı bende onları verdim. Oda onları altı zannetti ve alıp çıktı" diye konuştu.

Emir Gülcemal