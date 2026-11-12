Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'daki yıkım sırasında faciadan dönüldü! Bitişikteki binanın kolonu patladı: “İyi ki evde değildik”
Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:15

Bayrampaşa'daki yıkım sırasında faciadan dönüldü! Bitişikteki binanın kolonu patladı: “İyi ki evde değildik”

Bayrampaşa'da kentsel dönüşümdeki binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı apartmanın kolonunda hasar meydana geldi. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, hasar gören apartman havadan görüntülendi. Dairesinin salon duvarı yıkılan Halef Kilahuo "Sabah yıkıma başlamışlar. İyi ki orada değildik" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA Yaşam
Bayrampaşa’daki yıkım sırasında faciadan dönüldü! Bitişikteki binanın kolonu patladı: İyi ki evde değildik
  • ABONE OL

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binada yürütülen yıkım çalışmasında, bitişikteki 4 katlı apartman zarar gördü. Binada yaşayanlar panikle dışarı çıktı.

GECEYİ OTELDE VE YAKINLARINDA GEÇİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar gören binanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yıkımı gerçekleştirilen binayla, hasar meydana gelen bitişikteki apartman havadan görüntülendi.Tahliye edilen bina sakinleri geceyi otelde ve yakınlarında geçirdi. Kolonu zarar gören binanın akıbeti ekiplerin incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

'BİNADA KİMSE YOKTU'

Hasar gören apartmandaki dairesinin salon duvarı yıkılan Halef Kilahuo "Bir gün önce oldu. Sabah yıkıma başlamışlar. İyi ki orada değildik. Ara bina yıkım yapılırken aşağıdan mı vurdu yukarıdan mı vurdu belli değil; bilmiyoruz. Vurunca düşürdü. Bizim binaya zarar verdiler. Bir sorun var mı yok mu diye bekliyoruz. Allah korumuş binada kimse yoktu. Olsaydı zaten sıkıntı yaşardık.Yazı koymuşlar oraya ama ben görmedim. Bize bilgi vermediler. Ailem sesler gelince evden çıkmışlar. Bizi otele yerleştirdiler. Bugün belediyeden karar çıkınca ona göre birşeyler yapacağız." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrampaşa'daki yıkım sırasında faciadan dönüldü! Bitişikteki binanın kolonu patladı: “İyi ki evde değildik”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA