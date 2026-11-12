Bayrampaşa'daki yıkım sırasında faciadan dönüldü! Bitişikteki binanın kolonu patladı: “İyi ki evde değildik”

'BİNADA KİMSE YOKTU'

Hasar gören apartmandaki dairesinin salon duvarı yıkılan Halef Kilahuo "Bir gün önce oldu. Sabah yıkıma başlamışlar. İyi ki orada değildik. Ara bina yıkım yapılırken aşağıdan mı vurdu yukarıdan mı vurdu belli değil; bilmiyoruz. Vurunca düşürdü. Bizim binaya zarar verdiler. Bir sorun var mı yok mu diye bekliyoruz. Allah korumuş binada kimse yoktu. Olsaydı zaten sıkıntı yaşardık.Yazı koymuşlar oraya ama ben görmedim. Bize bilgi vermediler. Ailem sesler gelince evden çıkmışlar. Bizi otele yerleştirdiler. Bugün belediyeden karar çıkınca ona göre birşeyler yapacağız." dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör