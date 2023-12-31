Haberler Yaşam Haberleri Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içerden açılmamasını sağlayan "cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 23:54 Son Güncelleme: 31.12.2023 23:54

Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içerden açılmamasını sağlayan "cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?

Kim Milyoner Olmak İster, 31 Aralık 2023 Pazar günü yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın özel bölümünde Mazhar Alanson ile Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu yarışmacı koltuğunda sorulara yanıt veriyor. Az önce sorulan sorusunun cevabı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte az önce sorulan Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içerden açılmamasını sağlayan "cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?sorunun yanıtı ve tüm detaylar.

Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içerden açılmamasını sağlayan cooper kilidine adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık 2023 Pazar günü yılbaşı özel bölümüyle izlemeye sunuldu. Mazhar Alanson ile Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu'nun konuk olduğu yarışmada az önce sorulan Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içerden açılmamasını sağlayan "cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

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İşte az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içerden açılmamasını sağlayan "cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?



SEÇENEKLER

C- Uçaktan paraşütle atlayan bir fidyecinin (CEVAP)


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Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içerden açılmamasını sağlayan "cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?
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