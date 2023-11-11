Bazıları neden yağmurlu havaları sever? O kişilerin ortak özelliği…

Bazı insanlar güneşi sever ve açık havada olmaktan hoşlanırken, diğerleri serin ve kuru bir yerde kalmayı tercih eder. Yağmur ve fırtınalı havası sevenlere ise Pluviofil denmektedir.
Pluviofil kimdir? "Pluviophile" kelimesi iki Latince kelimenin birleşiminden oluşur: yağmur anlamına gelen "Pluvia" ve bir şeyin sevgilisini tanımlamak için kullanılan argo bir kelime olan "Phile". Basit pluviophile anlamı şudur: yağmur aşığı; yağmurlu günlerde neşe ve huzuru bulan biri.
Bu kişiler dünyayı yağmur yağdığında, yağmadığı zamandan daha güzel olduğunu düşünen, gri gökyüzü mavi gökyüzünden daha çekici bulan, çatıdaki yağmur damlalarının sesini seven ve toprak kokusundan hoşlanırlar.
PLUVİOFİL NEDİR?
Yağmuru seviyor musun? Dışarıda yağmur yağarken sevinç ve huzur hissediyor musunuz? Eğer öyleyse, bir pluviofil olabilirsiniz. Pluviofiller yağmuru seven ve onda mutluluk bulan insanlardır. Pluviophile'ın tanımı "yağmuru seven kişi" olsa da, pluviofil olmak sadece yağan yağmurun görüntüsünden ve sesinden keyif almaktan daha fazlasıdır.
Bu size uygun geliyorsa bir dahaki sefere yağmur yağdığında dışarı çıkın ve yağmurun tadını çıkarın. Belki kendinizi yağmurlu günleri sabırsızlıkla beklerken bulacaksınız…
PLUVİOFİL NE DEMEK?
Çoğu insan "pluviofil" kelimesini hiç duymamıştır. Yaygın olarak kullanılan bir kelime olmasa da birini "yağmuru seven kişi" olarak tanımlamak için kullanılır. Çoğu insan için pek bir şey ifade etmeyebilir ama yağmuru sevenler için çok şey ifade eder.
Bu kişiler için yağmurlu günlerin başkalarının anlayamayabileceği özel bir yanı vardır. Yağmurun sesinden keyif alırlar ve yağmurda yürümenin tadını çıkarıyoruz. Yağmur yağdığında mutlu olurlar ve havanın öyle kalmasını isterler.
YAĞMURLU GÜNLERİ SEVER MİSİNİZ?
Yağmurlu günlerin herkesi mutlu eden özel bir yanı vardır. Bunun için bilimsel bir terim bile var: Ruh hali iyileştirme teorisi. Araştırmalara göre yağmur insanların ruh hallerini iyileştirebilir ve genel olarak daha mutlu hissetmelerini sağlayabilir. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, neden güzel bir kitaba sarılıp bir sonraki yağmurlu günü beklemiyorsunuz? Muhtemelen farkına bile varmadan kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
NEDEN BAZI İNSANLAR PLUVİOFİLDİR?
Her ne kadar farklı insanların buna tepki verip vermeyeceğini ve nasıl tepki vereceğini açıklamaya çalışan birçok teori olsa da, davranış bilimciler bu soruya henüz kesin bir cevap bulamadılar. London School of Economics'ten davranış bilimi profesörü Profesör Paul Dolan'a göre, insanlar farklı hava koşullarıyla duygusal olarak bağlantı kuruyor, böylece bireyin ruh halini belirleyen mükemmel veya kötü anıları tetikliyor.
Bu bakımdan yağmur, yağmur tutkunlarında mutlu anıları tetikler ve bu yüzden yağmuru severler.