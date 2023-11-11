Bazıları neden yağmurlu havaları sever? O kişilerin ortak özelliği…

Pluviofil kimdir? "Pluviophile" kelimesi iki Latince kelimenin birleşiminden oluşur: yağmur anlamına gelen "Pluvia" ve bir şeyin sevgilisini tanımlamak için kullanılan argo bir kelime olan "Phile". Basit pluviophile anlamı şudur: yağmur aşığı; yağmurlu günlerde neşe ve huzuru bulan biri.

Bu kişiler dünyayı yağmur yağdığında, yağmadığı zamandan daha güzel olduğunu düşünen, gri gökyüzü mavi gökyüzünden daha çekici bulan, çatıdaki yağmur damlalarının sesini seven ve toprak kokusundan hoşlanırlar.