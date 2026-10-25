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Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:59 Son Güncelleme: 25.10.2026 12:00

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

Dünya haritasında geniş topraklarıyla öne çıkan ülkelerin yanı sıra, yüzölçümü yalnızca birkaç kilometrekareyle sınırlı olan bağımsız devletler de bulunuyor. Hatta bu ülkelerin bazıları, Türkiye'deki pek çok ilçeden daha küçük bir alana sahip. Kendilerine ait yönetimleri, sınırları ve ulusal kimlikleriyle varlıklarını sürdüren bu minik ülkeler, coğrafi büyüklükleriyle görenleri şaşırtıyor.

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ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri
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Dünyanın en küçük ülkeleri, sahip oldukları sınırlı yüzölçümlerine rağmen tarihleri, kültürleri ve kendilerine özgü yaşam biçimleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'daki şehir devletlerinden Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerine uzanan bu liste, bir ülkenin büyüklüğünün yalnızca kapladığı alanla ölçülemeyeceğini gösteriyor.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

İşte dünyanın en küçük ülkeleri listesi;

1 - Vatikan: 0,44 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

2 - Monako: 2,02 km²

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Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

3 - Nauru: 20,98 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

4 - Tuvalu: 26 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

5 - San Marino: 61,2 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

6 - Lihtenştayn: 160 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

7 - Marshall Adaları: 181 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

8 - Saint Kitts ve Nevis: 262 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

9 - Maldivler: 298 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

10 - Malta: 315 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

11 - Grenada: 344 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

12 - Saint Vincent ve Grenadinler: 388 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

13 - Barbados: 432 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

14 - Antigua ve Barbuda: 442 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

15 - Seyşeller: 446 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

16- Andorra: 468 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

17- Palau: 488 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

18- Saint Lucia: 626 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

19- Tonga: 650 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

20- Mikronezya Federal Devletleri: 701 km²

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ

Öte yandan, dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi de belli oldu. İşte o ülkeler...

1. Hindistan

Hindistan, 1,457,629,730 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ilk sıradadır.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

2. Çin

Çin, 1,414,665,530 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ikinci sıradadır.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

3. ABD

Amerika Birleşik Devletleri, 346,463,520 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık üçüncü ülkesidir.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

4. Endonezya

Endonezya, 284,577,710 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık dördüncü ülkesi olup aynı zamanda en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkedir.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

5. Pakistan

Pakistan, 254,799,630 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık beşinci ülkesidir.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

6. Nijerya

Nijerya, 236,383,000 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık altıncı ülkesi olup Afrika'nın en kalabalık ülkesidir.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

7. Brezilya

Brezilya, 212,159,310 kişilik nüfusuyla Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi olup kıtanın büyük bir bölümünü kaplamaktadır.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

8. Bangladeş

Bangladeş, 174,766,950 kişilik nüfusuyla en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

9. Rusya

Rusya, 144,566,080 kişilik nüfusuyla dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir.

Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

10. Meksika

Meksika, 131,390,460 nüfusu ile Meksika, Kuzey Amerika'da bulunan ve Latin Amerika'nın en kalabalık İspanyolca konuşulan ülkesidir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri
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