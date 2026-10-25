Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

Dünyanın en küçük ülkeleri, sahip oldukları sınırlı yüzölçümlerine rağmen tarihleri, kültürleri ve kendilerine özgü yaşam biçimleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'daki şehir devletlerinden Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerine uzanan bu liste, bir ülkenin büyüklüğünün yalnızca kapladığı alanla ölçülemeyeceğini gösteriyor.
İşte dünyanın en küçük ülkeleri listesi;
1 - Vatikan: 0,44 km²
3 - Nauru: 20,98 km²
4 - Tuvalu: 26 km²
5 - San Marino: 61,2 km²
6 - Lihtenştayn: 160 km²
7 - Marshall Adaları: 181 km²
8 - Saint Kitts ve Nevis: 262 km²
9 - Maldivler: 298 km²
10 - Malta: 315 km²
11 - Grenada: 344 km²
12 - Saint Vincent ve Grenadinler: 388 km²
13 - Barbados: 432 km²
14 - Antigua ve Barbuda: 442 km²
15 - Seyşeller: 446 km²
16- Andorra: 468 km²
17- Palau: 488 km²
18- Saint Lucia: 626 km²
19- Tonga: 650 km²
20- Mikronezya Federal Devletleri: 701 km²
DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ
Öte yandan, dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi de belli oldu. İşte o ülkeler...
Hindistan, 1,457,629,730 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ilk sıradadır.
Çin, 1,414,665,530 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ikinci sıradadır.
Amerika Birleşik Devletleri, 346,463,520 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık üçüncü ülkesidir.
Endonezya, 284,577,710 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık dördüncü ülkesi olup aynı zamanda en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkedir.
Pakistan, 254,799,630 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık beşinci ülkesidir.
Nijerya, 236,383,000 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık altıncı ülkesi olup Afrika'nın en kalabalık ülkesidir.
Brezilya, 212,159,310 kişilik nüfusuyla Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi olup kıtanın büyük bir bölümünü kaplamaktadır.
Bangladeş, 174,766,950 kişilik nüfusuyla en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.
Rusya, 144,566,080 kişilik nüfusuyla dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir.