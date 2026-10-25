Bazıları yürüyerek gezilebiliyor! İşte dünyanın en küçük ülkeleri

Dünyanın en küçük ülkeleri, sahip oldukları sınırlı yüzölçümlerine rağmen tarihleri, kültürleri ve kendilerine özgü yaşam biçimleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'daki şehir devletlerinden Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerine uzanan bu liste, bir ülkenin büyüklüğünün yalnızca kapladığı alanla ölçülemeyeceğini gösteriyor.