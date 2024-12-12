BBP İlçe Başkanı aracında ölü bulundu

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokakta meydana geldi. BBP merkez ilçe başkanı Süleyman Acaruygun ailesi tarafından sabah saatlerinde oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan kontroller sonucunda Süleyman Acaruygun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Acaruygun'un gece saatlerinde garaja geldiği, çalışır durumdaki aracında uyuya kaldığı ve egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.