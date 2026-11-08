Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:46Son Güncelleme: 08.11.2026 14:54
BDDK Daire Başkanı tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Uygulama III. Daire Başkanı Bilal Soysal sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Uygulama III. Daire Başkanı Bilal Soysal sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.