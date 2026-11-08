BDDK Daire Başkanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Uygulama III. Daire Başkanı Bilal Soysal sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

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