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Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:46 Son Güncelleme: 08.11.2026 14:54

BDDK Daire Başkanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Uygulama III. Daire Başkanı Bilal Soysal sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
BDDK Daire Başkanı tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Uygulama III. Daire Başkanı Bilal Soysal sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

#BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
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BDDK Daire Başkanı tutuklandı
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