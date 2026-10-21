Bebeğiniz ağlamadan önce size ne söylüyor? Anne ve babaların merak ettiği 5 gizemli ses

BU YÖNTEM NEREDEN ÇIKTI?

Yöntemin hikâyesi, Avustralyalı bir annenin çaresizliğiyle başlıyor. Opera eğitimi almış ve sesleri çok iyi ayırt etme yeteneğiyle tanınan Priscilla Dunstan, ilk bebeği henüz çok küçükken, onun ağlamalarının aslında birbirinden farklı sesler içerdiğini fark ettiğini anlatıyor. Dunstan, yıllarca süren gözlemlerin ardından bu seslerin tekrar eden bir düzene sahip olduğunu savunuyor. Ona göre bu sesler, bebeğin öğrenmesine gerek olmayan, doğuştan gelen refleksler. Yani bebek bunları bilinçli olarak "söylemiyor". Vücudu, ihtiyaç anında otomatik olarak belli bir ses üretiyor.

Dunstan'ın tezine göre bu sesler farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde doğan bebeklerde aynı. Yöntemin adı da buradan geliyor: evrensel bebek dili.