Bebek arabasındaki Arya’nın ölümüne neden olmuştu! Adli Tıp Raporu açıklandı: Sürücü için istenen ceza belli oldu

2 YAŞINDAKİ ARYA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralı olarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özmenek, yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.