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Giriş Tarihi: 26.10.2026

Bebek cinayetinde korkunç itiraf

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bebek cinayetinde korkunç itiraf
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Kahramanmaraş'ta 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesedine ilişkin faili meçhul dosya 15 yıl sonra çözüldü. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010'da boş arazide bir bebek cesedi bulundu. Yapılan otopside bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu boğularak öldüğü saptandı. Yıllardır faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. Özel ekibin yürüttüğü titiz çalışmada, kentteki hastanelerin arşiv kayıtlarından elde edilen 8 bin 369 kişilik liste mercek altına alındı. Saha çalışmaları ve dijital bulguların çapraz eşleştirmesi sonucunda şüpheli anne R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. tespit edilerek gözaltına alındı. Sorguya alınan anne R.Ş. korkunç cinayeti itiraf etti. R.Ş., bebeğin kız doğması ve kayınvalidesinin üzerinde kurduğu yoğun baskı nedeniyle doğar doğmaz bebeği beze sarıp evlerinin yakınındaki boş araziye bıraktığını beyan etti. Adliyeye sevk edilen anne R.Ş. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Bebek cinayetinde korkunç itiraf
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