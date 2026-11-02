Bebekli annenin gizli fotoğraflarını çekip tehdit ettiler! Sanıklara 13’er yıl kadar hapis telebi

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Gölbaşı 44. Asliye Mahkemesince kabul edilen korkunç olay, Ankara'da yaşayan M.S.'nin polise başvurmasıyla ortaya çıktı. M.S., 7 Ağustos'ta bebeğini muayeneye götürdüğü hastaneden ayrılırken çekilen gizli fotoğraflarının yabancı bir hat üzerinden kendisine mesajla gönderildiğini ve kendisi ile bebeğinin ölümle tehdit edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI OYUNU BOZDU

Harekete geçen emniyet ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Görüntülerde, M.S.'yi adım adım takip ederek fotoğrafını çeken kişinin Büşra K. olduğu, genç kadının ardından hastaneden ayrılarak köşede bekleyen bir araca bindiği saptandı. Olayı organize ettiği belirlenen Benhur B. ile Büşra K. gözaltına alınarak tutuklandı.

"BABANIN ÇOCUĞU MU DİYE MERAK ETTİM"

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan Benhur B., mağduru babasının sevgilisi olduğu için tanıdığını öne sürdü. Olay günü kardeşiyle birlikte kuzeni Büşra K.'yi hastanenin önüne bıraktığını iddia eden Benhur B., "Bebeğin babamdan olup olmadığını merak ediyordum. Büşra'yı arayıp 'Melike'yi bul ve yanındaki bebeğin babamdan olup olmadığını öğren' dedim. Fotoğrafı çektikten sonra bana teyit ettirdi. Ancak kimseye tehdit mesajı göndermedim" savunmasında bulundu. Diğer sanık Büşra K. ise kuzeninin yönlendirmesiyle hareket ettiğini belirterek, "Kuzenim olduğu için durumu sorgulamadım. Hastanede kadının fotoğrafını çekip teyit amacıyla Benhur'a gönderdim. Aralarında gönül ilişkisi olduğunu düşündüm, tehdit amacıyla kullanılacağını tahmin etmedim" diyerek suçlamaları reddetti.

13'ER YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, kamera analiz raporlarıyla sanıkların suç ortaklığı tescillenirken; Büşra K.'nin çektiği fotoğrafı dışarıdaki Benhur B.'ye onaylattığı ve hemen ardından yabancı hatlar üzerinden müştekiye gönderilerek tehdit eylemlerinin zincirleme şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilen sanıklar hakkında 'tehdit', 'ısrarlı takip' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istendi.